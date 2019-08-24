ترامب يعلن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية 

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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته رفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.

وجاء ذلك ردا على قرار الصين فرض رسوم جمركية على كمية إضافية قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأمريكية.

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و اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ستزيد الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية من 25% حاليا إلى 30%، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15% وليس بنسبة 10% كما كان مقررا على الكمية المتبقية من الواردات الأمريكية من السلع الصينية والتي تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار سنويا اعتبارا من سبتمبر المقبل، حسبما غرد ترامب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كان الرئيس ترامب قد أشار أول أمس إلى أنه ربما يصعد الحرب التجارية مع الصين في غضون الساعات المقبلة.

وجاء حديث ترامب بعد الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين ضد أمريكا والتي أثارت من جديد المطالب للشركات الأمريكية للبحث عن بدائل لإنتاج السلع في الصين.

وأعلنت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة في الصين أن البلاد تعتزم فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة إضافية بقيمة 75 مليار دولار.

وستتراوح الرسوم الجمركية بين 5 % و 10 % وسيتم تطبيقها على مرحلتين، في الأول من سبتمبر و 15 ديسمبر.

وذكرت الصين أنها ستفرض رسوما بنسبة 25 % و 5 % على السيارات الأمريكية وقطع غيارها في 15 ديسمبر.