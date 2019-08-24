جنوب القاهرة للكهرباء تعلن عن 50 مركز جديد للشحن بكافة فروعها

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أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المحاسب محمد محمود السيسي، إن شركة جنوب القاهرة قد عملت على توفير ما يقرب من 50 مركز شحن بكافة فروعها، وذلك من أجل التسهيل على جميع المشتركين.

وأضاف رئيس رئيس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه قد تم الإنتهاء من إقامة قاعدة بيانات موحدة، بحيث يمكن للمشترك في الشركة أن يقوم بالشحن من أى مكان في الدولة المصرية، أو يقوم بالشحن فى أى فرع من فروع شركة جنوب القاهرة لتوزع الكهرباء دون التقيد بالإدارة التابع لها مع العمل على تفعيل خدمة الشحن الخاصة بكروت العدادات الكهربائية المسبقة الدفع عبر الشركات الخاصة بالدفع الإلكتروني من خلال منافذها المتعددة المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

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وأوضح المحاسب محمد محمود السيسي، أن وزارة الكهرباء قد قامت بإطلاق أنظمة جديدة للشحن الخاصة بـ العدادات مسبقة الدفع خلال الفترة السابقة بهدف التيسير على المواطنين لتكون أكثر يسر وسهولة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بحيث تمكنه من إجراء عملية الشحن حتى وهو في منزله.

ولفت أيضا إلى أن تلك الأنظمة الخاصة بشحن عدادات الكهرباء الشحن الجديدة لن مرتبطة بمواعيد، أو مرتبطة بأماكن محددة من أجل شحن العدادات الكهربائية مسبقة الشحن، وأن عملية الشحن تتوقف على وجود رصيد كافي عبر الهاتف المحمول، وهو ما يمكن المواطن من شحن العداد الكهربائي مسبق الدفع في أى وقت دون الانتظار للانتهاء من العطلات أو الانتهاء من الإجازات على الرغم من برمجة العدادات الكهربائية على عدم الفصل خلال تلك الأيام الخاصة بـ الإجازات والعطلات.

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