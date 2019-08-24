ارتفاع صادرات مصر إلى دول مجموعة السبع لتصل لـ 3.8 مليار دولار حتى منتصف 2019

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شهدت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الاقتصادية، ارتفاعًا ملحوظًا حتى سجلت 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 مقارنة بـ 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، هذا وفق ما جاء في بيان الجهـاز المركـزي للتعبئـة العـامـة والإحصاء اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس.

وجاء في بيان الإحصاء أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تصدرت قائمة دول مجموعة السبع من حيث إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها مليار دولار، يليها إيطاليا 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 719.1 مليون دولار، ثـم كندا 341.4 مليون دولار، ثـم ألمانيا 339.7 مليون دولار، ثم فرنسا 330.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان 83.6 مليون دولار.

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وأوضح البيان أن قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع، قد ارتفعت أيضا لتسجل 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا مقدمة قائمة دول مجمـوعــة السبع مــن حيـث الـواردات المصـريـة في الفترة من مطلع يناير الماضي حتى نهاية يونيو من عام 2019، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، يليها ألمانيا 2.1 مليار دولار ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار ثم فرنسا 861.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 773.5 مليون دولار ثم اليابان 575.9 مليون دولار، وأخيراً كندا 160 مليون دولار.

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبري 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 12 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4%.

وأكد بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صافي استثمارات دول مجموعة السبع بمصر قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الماضي لتسجل 3.8 مليار دولار هذا مقارنة بـ 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق بنسبة ارتفاع قدرها 5.7%.

أما المملكـة المتحـدة فقدتصدرت القائمة وجاءت في المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي حيث سجلت قيمة استثماراتها 2.4 مليار دولار،وفي المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 115 مليون دولار ، ثم فرنسا 88.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 51 مليون دولار، ثم اليابان 16.4 مليون دولار، وأخيراً كندا 9.4 مليون دولار.

جدير بالذكر أن اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، يشهد انطلاق قمة مجموعة الدول السبع الكبرى بفرنسا، والتي يشارك فيها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتتناول القمة في دروتها هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، مواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، سبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.