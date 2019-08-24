أول طلب إحاطة للبرلمان بسبب أزمة ريهام سعيد

Advertisements

أعلن عضو مجلس النواب المصري النائب إيهاب غطاطي، أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضد ما تناولته الإعلامية ريهام سعيد من إهانة موجه إلى المرأة المصرية.

وأوضح النائب إيهاب غطاطي خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، إنه طالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد الإعلامية ريهام سعيد، وضمان عدم تكرار مثل تلك التجاوزات في حق المرأة المصرية، وشدد البرلماني على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

Advertisements

لجنة الشكاوى بمجلس الإعلام تبدأ اليوم بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد برنامج صبايا

وتبدأ لجنة الشكاوى التابعة لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم السبت في التحقيق بالشكوى التي تقدم بها “المجلس القومي للمرأة”، ضد الإعلامية ريهام سعيد التي تقدم “برنامج صبايا”، عبر قناة الحياة الفضائية، بسبب حديثها عن السمنة وإسائتها إلى جميع البدناء، ومن المتعين أن تمثل مقدمة البرنامج، التي اعتذرت عن ما أعلنته، غدا الأحد للتحقيق معها في مقر المجلس.

نقابة الإعلاميين تصدر قرار بإيقاف ريهام سعيد

أصدرت نقابة الإعلاميين، قراراً مساء أمس الجمعة بوقف الإعلامية ريهام سعيد عن ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها بالقيد بجداول نقابة الإعلاميين المصريين، وإبلاغ النيابة العامة ضدها لممارستها الأنشطة الإعلامية دون القيد بالنقابة، لكن هذا الإجراء لا يتعارض مع تحقيق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بالموضوع الذي يعد محل الشكوى، وهو إهانة المرأة المصرية، حيث أنه يختص بالوسيلة التي بث من خلالها برنامج “صبايا الخير”، بالإضافة عن أن لائحة الجزاءات التي تعطيه حق منع الإعلامية من الظهور في وسائل الإعلام المختلفة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المجلس القومي للمرأة بمصر، قد تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامية ريهام سعيد، وقد تضمن الشكوى الحلقة التي تناول الإعلامية ريهام سعيد خلالها مشكلة “السمنة”، والتي “أثارت استياء العديد من السيدات المصريات، كما احتوت على عبارات، وأوصاف غير لائقة، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الصدد.