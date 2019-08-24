تصل إلى 45 يوماً.. إليكم حالات الاجازة بأجر كامل

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أعلن البرلمان المصري، تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، عن إقرار قانون جديد خاص بالخدمة المدنية، وذلك خلال أواخر عام 2016، حيث تم تفعيل قانون الخدمة المدنية بشكل رسمي بعد أن تم إقراره من جانب قبل رئيس البرلمان المصري، وقد تم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

تضمن قانون الخدمة المدنية مجموعة من المميزات الخاصة بالموظفين والعاملين بالدولة المصرية، ومنها العمل على تحديد الإجازات بأجر كامل، تبعاً لمجموعة من الشروط السنوية، وتبعاً لقانون الخدمة المدنية، حيث يستحق الموظف أو العامل الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل خلالها احتساب أيام العطلات الرسمية والأعياد، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:

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الحصول على 15 يوماً خلال السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مضي مدة 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

الحصول على 21 يوماً لمن قضى فترة عمل تقرب من عام كامل بالخدمة.

الحصول على مدة 30 يوماً لمن أمضى على عمله فترة 10 سنوات بالخدمة.

الحصول على مدة 45 يوماً لمن تجاوز سن الـ 50 عاماً.

كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة الحصول على إجازة اعتيادية سنوية مدتها تصل إلى 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوماً لمـن يعملون بالمناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج جمهورية مصر العربية.

لا يجوز تقصير، أو تأجيل الإجازة الاعتيادية، أو العمل على إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وعلى الموظف، تبعاً لقانون الخدمة المدنية، أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز إلى الوحدة أن تقوم بترحيل تلك الأجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب من أجل الحصول على إجازاته على النحو السالف ذكره، يسقط حقه في الحصول على تلك الإجازة بأجر كامل.

أما إذا تقدم الموظف بطلب من أجل الحصول على إجازة بأجر كامل، ورفضته السلطة المختصة تلك الإجازة يستحق العامل أن يحصل على المقابل النقدي عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي خلال هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على الإجازة، وكيفية ترحيل مدتها.

الإجازة المرضية

كما نص قانون الخدمة المدنية الموظف يستحق الحصول على إجازة مرضية عن كل 3 سنوات، تُقضى بالخدمة، على أن يمنح الموظف بقرار صادر من قبل المجلس الطبي المختص بالحدود التالية:

الـ 3 أشهر الأولى تكون الإجازة بأجر كامل.

الـ 3 أشهر التالية بأجر، يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

خلال الـ 6 أشهر التالية، بأجر يعادل نسبة 50% من أجره الوظيفي، وبنسبة 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الـ 50 عاماً.

حالات الترخيص بإجازة بأجر كامل

كما حدد قانون الخدمة المدنية، حالات يتم فيها الترخيص للحصول على إجازة خاصة بأجر كامل على النحو التالي:

يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يوماً، ولمرة واحدة طوال مدة عمله في الخدمة المدنية من أجل أداء فريضة الحج.

تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال فترة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ تلك الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ تلك الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة مع تقديم تقرير من المجلس الطبي المختص.

يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدي الحصول على إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

يستحق الموظف، الذي يُصاب إصابة عمل، الحصول على إجازة للمدة التي يتم تحديدها من قبل المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

يستحق الموظف المقيد في إحدى الكليات أو في أحد المعاهد أو المدارس الحصول على إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

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