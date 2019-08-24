تفاصيل طرح وحجز وحدات للإسكان الاجتماعي بمحافظتي دمياط وبورسعيد

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كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جاري تنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي ولكن بمواصفات جديدة من خلال الصندوق، مضيفة أن بداية الطرح ستكون في محافظتي دمياط وبور سعيد، ومن المقرر طرحها للحجز خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي،في تصريحات صحفية ، اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، أن مساحات الوحدات التي سيتم طرحها قريبا تصل إلى 120 مترًا، مشيرة إلى أن طرحها سيكون بأسعار مناسبة وبهامش ربح قليل مراعاة للمواطنين من محدودي الدخل.

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أسلوب وطريقة سداد سعر وحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظتى بورسعيد ودمياط

وأوضحت عبدالحميد خلال تصريحاتها أن بيع الشقق سيكون بنظام التقسيط على 3 سنوات، ومن المقرر سداد 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المُعلن بالبنك المركزي، على المدة الإضافية، وهى سنتان بعدد 8 دفعات ربع سنوية، من تاريخ تسليم الوحدة.

وأكدت مي عبدالحميد، أن طرح هذه الوحدات لأول مرة يهدف إلى توفير سكن متوسط في المحافظات، لافته إلى أن المشروع سيتمتع بنفس مميزات وحدات سكن مصر التي تنفذها هيئة المجتمعات في المدن الجديدة.

إين تقع الوحدات السكنية المطروحة للحجز؟

أجابت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوقعن هذا السؤال حيث ذكرت أن تلك الوحدات تقع في كلًا من مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، كذلك فهناك عدد أخر من الوحدات الاستثمارية ضمن مشروع تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعي.

كما يوجد في مدينة شطا بمحافظة دمياط، 112 وحدة بمساحة 120 متر، ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعي بموقع شطا 2، كما يوجد 50 وحدة بمساحة 105 متر، بمحافظة دمياط ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعي بموقع الزرقا بمنطقة العلمين.