التعليم: تصحيح كراسات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة يجرى أولاً بأول

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كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عملية تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بالطلاب في امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، تجرى أولاً بأول داخل الكنترولات، موضحة أنه عقب انتهاء الاختبارات المقرر لها الأسبوع المقبل ستكون الكنترولات أوشكت على إنهاء عملة في تصحيح الإجابات والإعلان عن النتيجة.

وأوضحت تلك المصادر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، أن أى مادة ينتهى تصحيحها يتم مراجعتها أولاً بأول أيضًا، وتكون جاهزة على التجميع النهائى عقب تصحيح جميع المواد التى أدى فيها طلاب الدور الثانى امتحاناتهم.

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ولفتت المصادر، إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، سوف يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاتي من شهاد إتمام المرحلة الثانوية نهاية شهر أغسطس الجاري بمجرد الانتهاء من التصحيح أو بحد أقصى فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وكانت امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة قد انطلقت السبت 17 أغسطس الجارى، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.