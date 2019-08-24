الأرصاد: موجة حارة في الطريق وغدًا طقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عن حالة الطقس التوقعة خلال الأسبوع الجاري، حيث ذكر إنها ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة من 36 وحتى 37 درجة، وعلى مناطق الصعيد من 38 وحتى 42 درجة.

وقال شاهين في تصريحات صحفية اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، “هنشعر بموجة حارة رطبة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ولكنها ليست مثل الموجة التي سبقت عيد الأضحى، وكانت درجات الحرارة على القاهرة تتجاوز الـ40 درجة”.

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وأضاف الدكتور محمود شاهين، أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة وستتراوح بين 80 إلى 85% بالقاهرة، و95% على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن هذا هو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

كما أشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصريحاته إلى أن الشبورة المائية تعتبر أكثر الظواهر الجوية تاثيرًا، والتي تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، ومتوسطة على معظم الأنحاء، لافتًا إلى أنها تتلاشى صباحا وتتحسن الرؤية بالطرق السريعة بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل بيانًا توقع فيه الخبراء ، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وأضاف البيان انه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شماليه غربية معتدلة.

وفيما يخص بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على بعض المناطق فهي كما يلي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.