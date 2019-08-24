شوقي: استيراد شحنة تابلت جديدة والعام الدراسى القادم للصف الثانى الثانوى نقل وليس تراكمي

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم البدء فى تدريب معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى بداية من يوم 14 سبتمبر المقبل على استراتيجيات التعلم ، مضيفًا أن هذا التدريب سيتم بشكل يومى.

وأضاف “شوقي” قائلًا: ” اللى عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك لأن نوعية الأسئلة لها تقييم تقيس فهم نواتج التعلم” مؤكدًا أن التابلت يخدم المحتوى الالكترونى وهو مساعدة من الدولة للطالب.

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وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الذي عٌقد اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس بديوان عام الوزارة للإعلان عن خطة التربية والتعبيم للعام الدراسي المقبل 2019-2020، أنه جارى استيراد التابلت للصف الأول الثانوى من قبل الجهات المعنية، وأنه سيتم توزيع التابلت على الطلاب فى الصف الأول الثانوى العام والصف الثانى الثانوى لديهم أجهزة التابلت.مشيرا إلى أنه سيتم تحسين وضع المعلمين العام المقبل.

وأكد الوزير أن الامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق خاصة وأن تقليل العنصر البشرى أصبح ضروري، موضحًا أن الوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وانما نظام سوفت وير.

وتابع شوقي:” أن الهدف من نظام التعليم الجديد والامتحانات الإلكترونية هو أن الطالب يفهم ما يتعلمه حتى يلتحق بالجامعة ويدرك ما يجب أن يتعلمه”.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التصحيح الالكترونى للأمتحانات يعمل بنظام دقيق ، مضيفًا أن فكرة التراكمية هدية للطلاب بدلا من أن يدخل الطالب الجامعة من خلال سنة دراسية واحدة هى الثالث الثانوى.

وعلق الدكتور طارق شوقي على القضايا المرفوعة على الثانوية التراكمية قائلًا: ” عايزين يسقطوا الثانوية التراكمية ومن يرغب فى ذلك سيضيع الهدية”.

وبعد ذلك فاجأ الوزير طارق شوقي الجميع وأعلن أن تقرر أن يكون العام الدراسى القادم للصف الثانى الثانوى نقل وليس تراكمية لأسباب تتعلق بتقييم التجربة، إذ قال: “عايزين الطلبة تثقل مهاراتهم بالفهم”.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليميه بالوزارة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات.