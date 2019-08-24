بعد فسخ الخطوبة.. عروسة تخطف العريس لإرغامه على إتمام الزواج منها بقنا

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قامت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، التابعة لشمال محافظة قنا، اليوم السبت، بتحرير محضر خطف شاب، من قبل خطيبته، ووالدتها و بمساعدة 4 أشخاص آخرين.

وتعود أحداث الحادث حينما تلقى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي، إخطاراً، يفيد بالتوصل لمكان المواطن الذي يسمى”عبدالرافع .م”، كانت عائلته قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة نجع حمادي تفيد بتغيبه.

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وبعد إجراء التحريات الأمنية التي أثبتت أن فتاة تسمى “أ.ح”، ووالدتها التي تدعى “ه.م”، وبمساعدة 4 أشخاص آخرين، وهم، ” (م.ع.ع) و(م.ج.ن)، و(أ.م.أ)، و(أ.س.أ)”، قد قاموا بخطف المجني عليه.

وتبين أن المختطف كان خطيب للفتاة منذ فترة، وقد تم فسخ خطبتهما بعد عدم وجود تفاهم بينهما، مما جعلها هي ووالدتها وبمساعدة أربعة أشخاص آخرين من اختطافه لإرغامه على إتمام الزواج من الفتاة، وقد تم احتجازه بمنزل شقيقتها في مركز دشنا شمال محافظة قنا.

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