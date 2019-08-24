بيان رسمي.. السعودية تعلن عن ​شروط جديدة لعمل المحاسبين

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن تحديدها لعدد من الشروط من أجل تسجيل المحاسبين الوافدين لدى هيئة المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية، وذلك اعتباراً من بداية شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

شروط عمل محاسب وافد بالسعودية

وبحسب البيان الصادر اليوم عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم السبت، فقد اشترطت الوزارة على المحاسب الوافد للعمل في أراضي المملكة العربية السعودية التالية:

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تسجيل المحاسب الوافد لنفسه لدى الهيئة.

يشترط الحصول على ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة.

إصدار أو تجديد رخص العمل، في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة على رفع جودة، وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة بالمملكة.

وقد تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بهذا من قبل “مكتب التمثيل العمالي” التابع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسفارة المصرية بالرياض، حيث أوضح الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي في السفارة المصرية بالرياض، إلى أن يتم تطبيق التسجيل المهني للعاملين الوافدين في مهن المحاسبة من أجل الحصول على الاعتماد من قبل هيئة المحاسبين القانونيين يتم هذا الإجراء اعتباراً من أول يوم من العام الهجري القادم 1441.

المهن المستهدفة

كما أعلن الدكتور ياسر غازي، إن الإجراء الجديد تتضمن التدقيق على العاملين في مهنة المحاسبة، والعمل على فحص الشهادات والترخيص عن طريق الرابط الإلكتروني مع “هيئة المحاسبين القانونيين”، من أجل إصدار التأشيرات، وإصدار الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على ممارس مهن المحاسبة، والمهن المكملة، أو المهن المساندة لها بالاعتماد من قبل الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة، مع العمل على إصدار أو تجديد رخص العمل.

وأوضح أن المهن المستهدفة، تتمثل التالي:

مدير إدارة المراجعة الداخلية.

محاسب تكاليف.

مراجع داخلي.

مدقق حسابات.

رئيس برامج التدقيق الداخلي.

مراقب مالي.

مدير الإدارة العامة للمراجعة.

فني تدقيق حسابات.

كاتب تكاليف.

مدير إدارة الزكاة والضرائب.

مدير حسابات وميزانية.

محاسب عام.

مراجع مالي أول.

مدير إدارة التقارير المالية.

فني حسابات كلفة.

مشرف مراجعة مالية.

مدير شؤون مالية ومحاسبة.

فني حسابات عام.

كاتب مالية.

كما أضاف البيان أنه يتعين على من يرغب بالتقدم بالطلب من أجل التسجيل المهني بزيارة موقع الخدمات الالكترونية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعد الاطلاع على كافة الشروط، وبعدها يتم التسجيل.

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