تفاصيل سقوط السور المتسبب بمصرع طفل.. الري: لا يتبع الوزارة

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أعلنت الموارد المائية والري، عن التفاصيل الخاصة بسقوط سور في مركز دكرنس الذي تسبب في مصرع طفل، وإصابة آخرين، بعد أن تداولت وسائل الإعلام المختلفة نبأ مصرع طفل وإصابة إثنين آخرين بسقوط سور للري في محافظة الدقهلية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري خلال البيان الصادر عنها ، أنه بالفحص والمتابعة تبين أن هذا السور غير تابع لها، ويبعد مسافة تصل إلى 20 متر عن ترعة الخشاشنة “المرساة”، في البر الأيسر الكيلو 0.700، وأوضحت الوزارة إن هذا السور هو سور قائم حول منزل قديم، وقام الأطفال بتسلق السور من أجل أخذ الفاكهة من حديقة هذا المنزل التي يحيط بها السور القديم مما أدى إلى سقوط السور على الطفل مما أدى إلى مصرعه وإصابة طفلين أخرين.

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وأهابت وزارة الموارد المائية والري، بجميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الموضوعية والدقة حول ما يتم نشره من أنباء، وطالب الوزارة بالتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين بها قبل أن يتم نشر أي أخبار تعد غير صحيحة ولا تستند على حقائق.

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