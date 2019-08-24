هدية من طفل لوالده.. ثعبان يُثير حالة من الذعر بمستشفى المطرية التعليمي

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تباشر خلال الوقت الراهن نيابة الأحداث بالقاهرة التحقيق مع طفل عمره يقرب من 10 لاتهام الطفل بإثارة الذعر داخل مستشفى المطرية التعليمي بسبب حيازته ثعبان خلال زيارته لوالده.

أوضحت بعض من المصادر المسؤول في المستشفى أن الطفل يدعى “مصطفى. هـ”، يقيم بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، ووالده مُحتجز داخل “مستشفى المطرية التعليمي”، بسبب إصابته بكسور متفرقة،وقبل زيارة الطفل لوالده، قام بالذهاب إلى سوق الجمعة القائم في منطقة السيدة زينب، وقام بشراء ثعبان كهدية لوالده على سبيل المفاجأة، وعلى سبيل المُزاح.

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وأضافت المصادر ، فور وصول الطفل إلى مستشفى المطرية التعليمي تمكن الثعبان من الهرب من الطفل، مما أثار حالة من الذعر داخل المستشفى، وأشار إلى أن أفراد الأمن بالمستشفى قد تمكنوا من السيطرة على الموقف، وقد تم ضبط الثعبان بعد هروبه من الطفل، دون وقوع أية إصابات.​

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