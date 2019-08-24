الرقابة الإدارية تلقي القبض على مسئولين فاسدين بتهم الاختلاس والرشوة

Advertisements

في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لملاحقة أرباب العُهد من خائني الأمانات، ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئولين فاسدين لخيانتهم الأمانة واختلاسهم من عُهَدِهم، وأخر صاحب شركة خاصة للتوريدات لعرضه رشوة.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية وفقا لبيان وكالة أنباء الشرق الأوسط عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، القبض على كل من مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني “الشروق” و”الهرم” التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وأمين صومعة “العهد الجديد” المؤجرة لصالحها، بالإضافة إلى رئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، لاختلاس الأخير كمية 128 طن قمح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم “كارتات” مزورة.

Advertisements

وأثبتت هيئة الرقابة الإدارية التوريد الوهمي لتلك الكميات من إحدى الصوامع إلى المطحنين المشار إليهما والتابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة، لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، تمكنت الهيئة من القبض على صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي.

وكانت الرشوة مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، التي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى سماحه بالإفراج عن 30 طنا من المواد الكيماوية المخالفة قيمتها مبلغ مليوني جنيه وسبق توريدها من الشركة.

ولاختلاسه مبلغ 500 ألف جنيه من عهدته جراء تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم إثبات توريدها لخزينة الشركة، ألقت الهيئة القبض على صراف بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.