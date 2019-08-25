شاب يذبح نفسه أمام المارة بالنادي الاجتماعي بالشرقية.. إليكم التفاصيل

Advertisements

أقدم اليوم شاب في منتصف العقد الـ 3 من عمره، على الانتحار حيث قام بذبح نفسه، أمام بوابة النادي “الاجتماعي” التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، التابعة لمحافظة الشرقية.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن الشرقية اللواء عاطف مهران، إخطاراً من قبل مدير المباحث الجنائية العميد عمرو رؤوف، بورود بلاغ بقيام شاب في العقد الـ 3 من عمره بمحاولة التخلص من حياته، حيث قام بذبح نفسه أمام بوابة النادي الاجتماع، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

Advertisements

وتبين أن الشاب، يقيم من منطقة “الخانكة” بالقليوبية، وجرى نقل الشاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي، في محاولة لإسعافه، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم أخطار النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات.

أقرا المزيد أول جريمة بشرية في الفضاء وناسا تبدأ التحقيقات.. إليكم التفاصيل