أسعار الدواجن تواصل الانخفاض “الكيلو ب22 جنيه”

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كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، عن تراجع سعر الدواجن الحية، بحوالى جنيهين للكيلو، مقارنة بأسعارها العادية، مطلع الأسبوع الماضي،

وقال “عبدالعزيز” فى تصريحات صحفية إن سعر كيلو الدواجن انخفض إلى 18 جنيها بالمزرعة وذلك من يوم الاثنين،ليصل سعره في الأسواق إلى نحو 22 و23 جنيها، مقابل 25 جنيها الأحد الماضي.

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وجاء تراجع أسعار الدواجن بسبب وفرة الإنتاج ،وعدم الإقبال على شراء الدواجن خاصة بعد عيد الاضحى المبارك، بحسب رئيس شعبة الدواجن.

ومقارنة بالاسبوع الماضى حيث كانت كرتونة البيض تباع فى الاسواق مقابل 40 جنيها،أكد عبدالعزيز ان سعر كرتونة البيض قد وصل إلى 30 جنيها بالمزرعة، ليباع حاليا في الأسواق بنحو 35 جنيها.

يذكر ان مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%