حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 على محافظات ومدن مصر

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 بعد أن كشفت الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم، حيث يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة ويكون الطقس شديد الحرارة جنوبا نهارا ولطيف ليلا.

وذكرت الأرصاد، في بيانها أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها تكون شمالية غربية معتدلة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 متر إلى 1.5 متر وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغري العظمي

القاهرة 26 36.

شبين الكوم 25 35.

طنطا 24 35.

دمنهور 26 34.

الإسكندرية 26 32.

بلطيم 24 32.

مطروح 24 32.

السلوم 22 33.

سيوة 23 40.

بورسعيد 26 32.

دمياط 25 32.

الزقازيق 25 37.

الإسماعيلية 24 37.

السويس 25 37.

العريش 23 33.

رأس سدر 26 36.

نويبع 28 36.

طابا 25 35.

سانت كاترين 18 34.

شرم الشيخ 29 40.

الغردقة 29 40.

مرسى علم 28 37.

الفيوم 24 37.

بني سويف 24 37.

المنيا 24 38.

أسيوط 23 39.

سوهاج 24 40.

قنا 25 40.

الأقصر 27 42.

أسوان 28 42.

أبو سمبل 26 41.

الوادي الجديد 24 42.

حلايب 28 36.

شلاتين 27 37.