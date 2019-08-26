وقف الاعلامى “تامر امين” لهذا السبب

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طبيقا لنص المادتين ٢،١٩ من قانون نقابة الإعلاميين قرر الدكتور طارق سعدة رئيس نقابة الإعلاميين والقائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، حظر الإعلامي تامر أمين،من الظهور على شاشة “النهار” من خلال برنامجه “اخر النهار” الذى يقدمه، وذلك لحين التحقيق معه.

وقررت النقابة، تقديم بلاغ ضد تامر امين للنيابة العامة ، بسبب قيامه بنشاطًا إعلاميًا مخالف لقواعد القيد بالنقابة، طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.

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اتى ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تأسيسية للنقابة،وبعد الاطلاع على أوراق القيد بالنقابة، وسجل تصاريح العمل،والذي تأكدت منه النقابة عدم قيد تامر أمين بجداول النقابة، وعدم توافر له ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إعلامي، حسبما أوضحت النقابة في قرارها٠. يذكر ان الاعلامي تامر امين اثار الجدل بسبب حديثه في حلقة عضو مجلس إدارة النادي الاهلي الدكتورة رانيا علواني وتعمده توجيه الكلام للي زوجها وكيفية موافقته علي عمل زوجته بينما هو يجلس في المنزل يذاكر للأطفال، لتطوله الانتقادات من قبل الكثيرين كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوي ضد الاعلامي لما بدر منه اثناء احداث الحلقة.