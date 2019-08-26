الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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عادت الرطوبة للارتفاع عن معدلاتها من جديد، كذلك درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين، كان ذلك ما جاء في توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر.

حيث كشف الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسوع الجاري وهو الأخير من شهر أغسطس. يشهد طقس حار رطب حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين في مثل هذا التوقيت من العام، مضيفا أن درجات الحرارة بالقاهرة تصل لـ37 درجة، كما تصل لـ39 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 42 درجة بمحافظات جنوب الصعيد.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت نشرتها الدورية التي تصدر بشكل يومي عن أحوال الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وأضاف الخبراء في نشرة الهيئة أنه ستقل الرؤية فى ظل تكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 26 أغسطس، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 26 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 32

السلوم 22 33

سيوة 23 40

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الاسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 26 36

نخل 22 36

نويبع 28 36

طابا 25 35

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 23 39

سوهاج 24 40

قنا 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

حلايب 28 36

رأس حدربة 29 35