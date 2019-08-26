شطب العزبي ورشدى من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان

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قامت اليوم الاثنين الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص التابعة لوزارة الصحة والسكان بإخطار نقابة الصيادلة بالقاهرة عن شطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة في وزارة الصحة والسكان.

وتبعاً لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى العمل على شطب الدكتور حاتم رشدي بصورة نهائية من سجلات الصيادلة في وزارة الصحة والسكان، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة بها أسماؤهم خلال الحكم الصادر بالاستئناف تحت رقم 5214 لعام 134 ق لمدة عام كامل، وجرى التأشير بذلك بسجلات الصيادلة.

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كما جرى شطب اسم الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة به أسماؤهم بالحكم الصادر بالاستئناف الصادر تحت رقم 5213 لعام 134 ق لمدة عام كامل، وجرى التأشير بذلك بسجلات الصيادلة.

وقد أعلنت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص في وزارة الصحة والسكان، خلال تصريح صحفي لها، إن القرار صدر خلال شهر يونيو السابق، تبعاً لحكم القضاء.

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