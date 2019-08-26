الداخلية: رد الجنسية المصرية لـ 19 مواطن وسحبها من 22 آخرين

Advertisements

قامت الوقائع المصرية بنشر، قرار الصادر من قبل وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، الذي تضمن سحب الجنسية المصرية من عدد 22 مواطن، ورد الجنسية المصرية إلى ما يقرب من 19 مواطن آخرين.

وقدح نص القرار الصادر من وزير الداخلية المصري، على أن يؤذن إلى ما يقرب من 22 مواطن المدرجة أسماؤهم خلال البيان المرفق للقرار بـ التجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم من الأسماء الـ 22، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصري.

Advertisements

وقد تضمن القرار الصادر من قبل اللواء محمود توفيق أن يتم رد الجنسية المصرية إلى ما يقرب من 19 مواطن آخرين، الذين تم إدراج إسمها في البيان المرفق مع القرار.

أقرا المزيد التنسيق يعلن نتيجة اختبار القدرات لطلاب الدبلومات