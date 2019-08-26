السيطرة على حريق داخل مصنع كتان بـ “شبراملس” الغربية

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شهدت اليوم الاثنين قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، نشوب حريق بمصنع كتان خاص، وقد أسفر الحريق عن احتراق محتويات المصنع، دون وقع خسائر بشرية.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن محافظة الغربية اللواء محمود حمزة، إخطاراً من قبل مأمور مركز زفتى بنشوب حريق بمصنع كتان قائم في قرية شبراملس، أدى لحدوث خسائر مادية، وقد التهمت ألسنة النيران ما يقرب من 30 طن كتان، وقد انتقلت قوات الحماية المدنية، لموقع الحادث، وقد تم الدفع بسيارة الإطفاء، كما تمت السيطرة على النيران دون وقوع أي خسائر فى الأرواح.

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وقد تم تحرر محضر بالواقعة، وجاري انتداب خبراء من الأدلة الجنائية من أجل تحديد سبب الحريق، وقد تم تقدير القيمة النهائية الخسائر، والتلفيات الناجمة عن الحريق، وإخطار النيابة العامة بالحادث.

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