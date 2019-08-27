إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة في بني سويف

Advertisements

شهد الطريق الصحراوي الغربي في بني سويف حادث سير “انقلاب سيارة ملاكي” أمام مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، اليوم الثلاثاء الـ 27 من أغسطس لعام 2019.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة، عبدالمنصف عبدالراضي أحمد 44 عامًا، ومصطفى جاد الرب عبدالراضي 14 عامًا، والروبي جاد الرب عبدالراضي 13 عامًا، وأصيب الأشخاص الثلاثة بجروحٍ وكسورٍ متفرقة.

Advertisements

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.