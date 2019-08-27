الحكومة تحسم الجدل بشأن اعتبار يوم الأحد القادم إجازة رسمية

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أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عن نفيه لما تم تداوله من أنباء عبر عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، الخاصة بصدور قرار من قبل الحكومة المصرية ينص على منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية يوم الأحد القادم إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441.

وقد أوضح المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، “إن يوم الأحد القادم بعد يوم عمل طبيعي، يؤدي فيه جموع العاملين في الدولة عملهم بطريقة اعتيادية دون أي تغيير”.

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كما ناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال البيان الصادر عنه ظهر اليوم الثلاثاء، جموع المواطنين المصريين بتحري الموضوعية والدقة قبل أن يتم نشر أي أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية داخل الدول المصرية من أجل التأكد من المعلومات قبل أن يتم نشرها وهي لا تستند على أي حقائق.

مجلس الوزراء يصدر قرار بشأن إجازة رأس السنة الهجرية تبعاً للرؤية الشرعية

وقد أصدر اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً وزارياً يقضي أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية الجديد 1441، بالوزارات، والمصالح الحكومية، وجميع الهيئات العامة، وكذلك كافة وحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم لعام 1441 هجرية، تبعاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

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