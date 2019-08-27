حقيقة منح الدولة إجازة الأحد للعاملين بمناسبة رأس السنة الهجرية

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تداول العديد من راود مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، أنباء عن عن منح الحكومة، العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، ليكون بديلاً ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، حيث أكد مجلس الوزراء في بيان له، عدم صحة ذلك.

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وأن يوم الأحد المقبل هو يوم عمل طبيعي يؤدي فيه جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير، وفق البيان.

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وبناء على تلك الشائعات ناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.