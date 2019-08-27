صحة النواب تجيب.. هل تغلق صيدليات العزبي ورشدى بعد قرار شطبها من الصحة؟

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صرحت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان الدكتورة إيناس عبدالحليم، إن القرار الصادر من قبل “الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص”ن التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية الذي نص على شطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة التابعة للوزارة لا يعني أن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم “العزبي”، أو الصيدليات التي تحمل اسم “رشدي” في الدولة المصرية، جاءت تلك التصريحات من النائبة رداً على العديد من الأسئلة المتكررة من قبل المواطنين عن حقيقة إغلاق صيدليات رشدى والعزبي في ظل الاعتماد الكبير على تلك الصيدليات بمصر.

كما أوضحت البرلمانية إيناس عبدالحليم خلال تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم “العزبي”، أو الصيدليات التي تحمل اسم “رشدي”، ولكن كل ما سوف يتم في هذا الشأن هو تغيير اسم الصيدليات فقط.

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وأشارت النائبة إلى أنه تبعاً للتحقيقات، ومنطوق الحكم، فإنه قد ثبت من الأوراق أن ما يقرب من 14 صيدلانياً مصرحاً لهم بمزاولة مهنة الصيدلية قد قاموا ببيع اسمهم التجاري إلى الدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم من أجل أن يتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية، وهذا الأمر يعد مخالف للقانون، ما سوف يرتب عليه أن يتم العودة إلى ما كان عليه، وتغيير اسم الصيدلية إلى الاسم الأصلي لها.

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