الحكومة تحسم الجدل بشأن أجازة رأس السنة الهجرية بعد صدور بيان للفلك وانتشار شائعة

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أثرت خلال العام الراهن موضوع أجازة رأس السنة الهجرية، حالة من الجدل الواسع، بعد أن أعلن مجلس الوزراء المصري، أن يوم الأحد القادم هو يوم عمل اعتيادي لكافة الموظفين العاملين بالدولة المصرية، في إطار نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة التي انتشرت مؤخراً عن اعتبار يوم الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء المصري.

تعود الأحداث في بدايتها حينما أعلن الدكتور جاد القاضى وهو مدير معهد الفلك أن رأس الهجرية الجديدة، سوف يوافق من الناحية الفلكية يوم السبت الموافق 31 من شهر أغسطس الراهن لعام 2019، حيث سوف تثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابياً، كما أشارت الحسابات الفلكية إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وأن عدة شهر ذي الحجة الجاري سوف تكون 29 يوماً، على أن يكون هلال الشهر قد اكتمل بدراً يوم الخميس الموافق 15 من شهر أغسطس لعام 2019 في تمام الساعة الثانية و29 دقيقة ظهرا ً، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

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الفلك يعلن موعد بداية العام الهجري الجديد 1440

وبعد أن تم الإعلان فلكياً أن رأس السنة الهجرية سوف يكون 31 من شهر أغسطس 2019 الموافق السبت، وانتشر عبر العديد من المواقع الإلكترونية، وعبر صفحات تواصل اجتماعي “السوشيال ميديا” خبر على لسان مصادر حكومية بأنه قد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر لعام 2019، إجازة رسمية لكافة العاملين بالدولة المصرية بأجر كامل بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية لعام 1441، بديلاً من يوم السبت لأنه عطلة أسبوعية.

وقد انتشرت الشائعة بين المواطنين المصريين مما دفع مجلس الوزراء المصري لإصدار بيان ينفي تلك الشائعة التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن منح الحكومة المصرية العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر لعام 2019، ليكون بديلاً ليوم السبت الموافق 31 من شهر أغسطس لعام 2019 ، وأن يوم الأحد القادم هو يوم عمل طبيعي يؤدي فيه كافة العاملين بالدولة المصرية بطريقة المعتادة دون إدراج أي تغيير.

وقد ناشد مجلس الوزراء المصري كافة المواطنين المصريين بتحري الدقة، والموضوعية بنشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل التأكد قبل أن يتم نشر ‏معلومات، وهي لا تستند لأي حقائق.

الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة يوم الأحد القادم

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية بالوزارات، والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1441، تبعاً لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

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