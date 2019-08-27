إحالة عمرو أديب للتحقيق لإهانة الدواء المصري

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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن قراره الخاص بإحالة الشكوى التي تقدم بها أحد الصيادلة ضد الإعلامي الشهير عمرو أديب إلى لجنة الشكاوى من أجل للتحقيق فيها.

حيث تقدم أحد الصيادلة بتقديم شكوى رسمية ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه فيها بـ “إهانة الدواء المصري”، وأن الإعلامي قد تسبب بإحباط المرضى من خلال حديثه عن بعض الأدوية المصرية، وهو ليس طبيب مما أصاب مرضى التأمين الصحي بحالة من الهلع والفزع بسبب كثرة الأحاديث التي لا تستند إلى حقائق طبية التي تحدث بها الإعلامي،

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وأضاف الصيدلي الذي تقدم بالشكوى أن الإعلامي عمرو أديب قد تعمد تعميم بعض الأخطاء، التي قد تحدث خلال حالات تعد فردية وهي حالات تعد محددة جداًّ، مما تسبب في إثارة حالةمن القلق بين المرضى المصريين، وأكد المتقدم بالشكوى أن الإعلامي قد خالف بهذا الحديث القانون المصري، وميثاق الإعلامي، والمعايير الإعلامية.

وقد ناقشت اللجنة الشكوى، والتي مقررًا أن يتم البت فيها يوم الثلاثاء القادم، وأكد مقدم الشكوى أنه قد تقدم بشكوى أيضًا إلى النائب العام ضد الإعلامي عمرو أديب. جاء ذلك على خلفية اجتماع لجنة الشكاوى، اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة جمال شوقي، من أجل التحقيق في العديد من الشكاوى، ومن أبرزها شكوى ضد وزير الآثار الأسبق زاهي حواس ضد جريدة المشهد، وشكوى أخرى مُقدمة من قبل بنك التنمية الصناعية ضد أحد برامج “قناة الحدث اليوم”، بتهمة الابتزاز.

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