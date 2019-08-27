مزارع يقتل ابنه المراهق من أجل 350 جنيها

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قام مزارع بالمنيا بخنق نجله، الذى لم يتعدى من العمر 13 عامًا، وذلك لقيامه بسرقة 350 جنيه من المنزل . تلقى مدير امن المنيا اللواء محمود خليل، بلاغًا من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول طفل لم يتعدى عامه 13 مقيم بقرية قصر هور بمركز ملوي «محمد. ا. ق»، جثة هامدة، نتيجة خنق بالرقبة.

وبناءا على هذا البلاغ انتقل المقدم علاء جلال رئيس فريق البحث الجنائي، ورئيس مباحث مركز ملوي، إلى القرية، وتبين للمقدم علاء جلال ان والده قام بخنقه بسبب قيام نجله بسرقة 350 جنيه من المنزل، وتم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف بهذا الأمر.

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