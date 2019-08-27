حقيقة ظهور صورة لموقع إباحي خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة الأزهر

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تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي، أقاويل عن عرض عنوان “موقع إباحي” على شاشة عرض خلال إلقاء رئيس الجامعة لكلمته بحفل استقبال الطلاب الجدد الأحد الماضي، وهو ما نفته جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صحة ما تم تداوله.

وتبين من خلال التحقيق، حسبما أكد الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، أن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، مشيرا إلى أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه “celebritycruises”، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.

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وتابع محمد فرج،، حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة: “حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرت الصفحة الخاصة بموقع “celebritycruises”.

وبناء على ما تم تداوله ناشد بيان المركز الإعلامي بضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار عن جامعة الأزهر الشريف، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي لا يوجد هدف منها سوى تشويه صورة المؤسسة.

حقيقة ظهور موقع إباحي خلال حفل الأزهر

وجاءت هذه الشائعة نظرا لتشابه رمز الموقع السياحي مع بعض المواقع الإباحية التى تعتمد على حرف “X” فى الإشارة إلى المحتوى الإباحي المنتشر على صفحات الإنترنت.

ويذكر ان المصدر محل الجدل، هو موقع رحالات حصرية لمنطقة البحر الكاريبي بعرض حصري لجميع الدول فى كل القارات بـ 400 دولار لليلة، ويحتوي على خطة لقضاء رحلة ترفيهية لقاراة أمريكا الجنوبية وأسيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الساحلية رحلات بحرية “برمودا”.

البداية كانت بتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر book mark لموقع إباحي شهير على الشاشة المخصصة للعرض، خلال تنظيم جامعة الأزهر حفل استقبال الطلاب الجدد لعام الدراسي الجديد.