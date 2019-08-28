تعرف على اسماء المصابين فى حادثة الكريمات

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فى طريق الكريمات جنوب الجيزة وهم أسماء المصابين في الحادث المروري الذي وقع بطريق الكريمات، جنوب محافظة الجيزة، وهم كلا من ، سمير حمدي أحمد، 29 سنة، مصاب بجرح قطعي بالأنف وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد ناصر محمود، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس والوجه واشتباه كسر بالفقرات،عبد الرحمن محمد أحمد، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكسر بالقدم اليمنى، عادل عوض سيد 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالظهر،خالد أحمد زكي، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس والذراع الأيسر والترقوة اليمنى والكوع الأيسر، عبد الرحمن عبد الحميد عبدالله، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، إسلام عبد الحميد عبد الله، 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليمني وكدمات بالصدر، وجميعهم مقيمين بمحافظة بني سويف.

وفى الساعات القليلة الماضية، اخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة ببلاغ عن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائرى الكريمات جنوب الجيزة، وكان قد أصيب سبعة أشخاص من كان منهم داخل السيارة.

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وبناءا عليه تحركت شرطة مرور الجيزة بعد تقديم بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بطريق الكريمات جنوب محافظة الجيزة ووجود مصابين، وبإنتقال رجال المرور تبين أن اختلت عجلة القيادة من بين أيدى قائدها خلال سير سيارة الميكروباص بالطريق، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي أطفيح المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.