القصة وما فيها حول إغلاق سلاسل صيدليات العزبي ورشدي

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أصدرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، منذ يومين قرار يفيد شطب كلًا من الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما من نقابة الصيادلة، وهو ما ترتب عليه إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لهما.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا للحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، الصادر في مارس الماضي، والذي أيده قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي؛ لقيامها باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.

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ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، والتي تحظر امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين، إلا أن كلا من إدارتي سلاسل صيدليات العزبي ورشدي لم تنفذ قرار الإغلاق حتى الأن.

ومن جانبها ذكرت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن الصيدليات المرخصة باسم “العزبي ورشدي” لا يجوز لها أن تعمل ويجب إغلاقها لأنه تم إلغاء ترخيص مزاولة مهنة صاحبها، مشيرة إلى أنه لن يتم إغلاق أي صيدلية من تلك السلاسل إذا ثبت أنها مرخصة بأسماء صيادلة أخرين .

وأكدت الدكتورة نهال الشاعر، في تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، الموافق 27 أغسطس، أن غلق الصيدليات يتم عن طريق الإدارة المركزية للصيدلة، المختصة بالتفتيش والتعامل مع الصيدليات على مستوى الجمهورية.

بينما رد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، أنه تواصل مع وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد وعدد من المسؤولين بالوزارة بشأن هذا الأمر، مؤكدًا عدم تأثر نشاطه بهذا القرار: “كلمت الوزيرة والوزارة ومفيش حاجة خالص، والعمل مستمر بكافة الصيدليات ولم يتأثر على الإطلاق”.

وأوضح “العزبي” في تصريحات صحفية موقفه الخاص بالحكم القضائي الصادر بشطبه، قائلًا: “الحكم خاص بالنقابة وليس له علاقة بالوزارة، وقمنا بالطعن عليه والأمور لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن”.

وعلى صعيد متصل أشار الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة والتي ما تزال تحت الحراسة، إلى وجود عدة شروط للصيدلي لممارسة نشاطه، منها القيد في النقابة العامة للصيادلة، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة من إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، وحال افتقاد أي شرط منهما سيكون غير قادر على ممارسة نشاطه.

وأضاف “حجاج” أن النقابة العامة للصيادلة كانت قد حولت الدكتور أحمد العزبي صاحب سلسلة صيدليات “العزبي” إلى هيئة التأديب عام 2011، وتم شطبه من النقابة عام 2012 بشكل نهائي، لكنه منذ هذه الفترة وترخيص مزاولة المهنة الخاص بالوزارة لا يزال سارياً، حتى تم شطبه في يونيو الماضي امتثالًا للحكم القضائي الخاص بالتأديب، وهو نفس ما تكرر مع الدكتور حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات “رشدي”.

وفيما يخص تأثير قرار الشطب على سلاسل صيدليات العزبي ورشدي، فقد أشار رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إلى أن “القرار يؤدي إلى إغلاق الصيدلتين المملوكتين باسم العزبي ورشدي، وإلغاء الرخصة الخاصة بهما، أما باقي الصيدليات فليست باسمهما لأنها على الورق تحت إدارة شخص آخر، والصحة لن تتخذ أي إجراء حيال هذه الصيدليات”