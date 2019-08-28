رئيس الحكومة يستعرض مخطط تطوير مسجد الحسين والمنطقة المحيطة به

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الـ 28 من أغسطس لعام 2019، اجتماعًا من أجل استعراض مخطط تطوير مسجد الحسين وساحته والمنطقة المحيطة به.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلَّف بتطوير وتحسين مسجد الحسين وساحاته والمنطقة المحيطة به باعتباره مبنى أثريًا فريدًا يشهد على حقب تاريخية مهمة في العصور الماضية من تاريخ مصر، وذلك بما يتلاءم مع مكانة المسجد الدينية والتاريخية والأثرية، مشيرا إلى أنَّ الدولة تعمل في الوقت الراهن على أن تستعيد القاهرة رونقها، وتنتعش مكانتها كإحدى أهم مدن العالم الإسلامي.

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وبحث رئيس الوزراء مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، ومسؤولي بعض الجهات المعنية، ترميم الأجزاء المتهالكة، والعمل على توسعة ساحته، مع توسعة المساحات الداخلية للمُصلى من أجل استيعاب أعداد كبيرة من المصلين، والحفاظ في الوقت نفسه على المظهر الجمالي والزخرفي لمبنى المسجد.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، خلال الاجتماع، أنَّ الفكرة التصميمية للمسجد قائمة على وجود ساحة خارجية مركزية مغطاة للصلاة، مع تخصيص ممرات حركة خاصة بالمشاة ومناطق خضراء، بالإضافة إلى توفير ساحات أمام المداخل الخاصة بحرم المسجد لتسهيل عملية الدخول والخروج، وبشأن الأجزاء المتهالكة بالمسجد، أعلن الفار ترميمها بالإضافة إلى إقامة تدعيم إنشائي وحقن الحوائط والأساسات وتدعيم الأسقف، وستشمل عمليات الترميم الواجهات الحجرية، والمآذن والقبة بجميع مكوناتها الزخرفية، وكذا ترميم النجف الأثري، والأعمدة الرخامية، والأسقف الخشبية.

وأوضح أنَّ يصل عدد المصلين من الرجال إلى 6 آلاف مُصلٍ، و1450 من النساء بعد تطوير المسجد، مشيرا إلى تطوير أنظمة إضاءة جديدة خارجية وداخلية، بالإضافة إلى تكييف مركزي، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير مقاعد لكبار السن من المصلين.

واستعرض مدبولي ووزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال تطوير ملحقات المسجد، والتي تشمل مقام الإمام الحسين، ومكتب وغرفة إقامة إمام المسجد، ومسار الزيارات للمقام للرجال والنساء، لتسهيل حركة المرور وعدم حدوث أي تكدسات في المقام.