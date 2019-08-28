جو حار ورطوبة 85%.. “الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس الـ 3 أيام المقبلة

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كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التي سوف تشهدها البلاد خلال الثلاثة أيام المقبلة، حيث توقع أن تشهد البلاد غدا الخميس، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستكون شديدة على جنوب الصعيد نهارا ولطيفة ليلا.

وأضاف شاهين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، الموافق 28 أغسطس، أن درجات الحرارة ونشاط الرياح على جنوب البلاد لن تختلف كثيرا غدا عن طقس اليوم، موضحا أن هناك نشاطًا للرياح يؤدي إلى إثارة الرمال على جنوب سيناء ولكن بشكل غير مؤثر على أي أنشطة يومية.

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وخلال تصريحاته أكد شاهين أن درجات الحرارة خلال الأيام الثلاث المقبلة سوف تكون أعلى من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام بحوالي درجتين، مضيفًا أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة وتتراوح من 80 إلى 85% على القاهرة وأغلب الأنحاء، بل وأنها سوف تسجل 90% على جميع السواحل.

كما لفت “شاهين” إلى أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة 36 درجة، والإسكندرية 32، وشرم الشيخ 38 ، والغردقة 39، والإسماعيلية 36، والأقصر 41، وأسوان 42 درجة. وحول وجود الشبورة المائية ، لفت مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن الشبورة المائية هي المؤثرة هذه الأيام ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة سواء خلال ساعات النهار أو الليل.

ونوه “شاهين” إلى أن طقس “الويك إند” سوف يشهد انخفاض في درجات الحرارة حيث يشهد يومي الجمعة والسبت طقس معتدل بسبب أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ما يجعل الأجواء لطيفة وأفضل لحد ما أكثرمن الأيام الماضية، ودرجات الحرارة تتراوح من 34 إلى 35 درجة، على أن تعود مرة أخرى أعلى من المعدل الطبيعي اعتبارا من يوم الأحد وتعود لنفس الأجواء الحار التي نشهدها حاليا.

وأردف مدير مركز التنبؤات: خلال الأيام الثلاث المقبلة يستمر ارتفاع نسب الرطوبة بالتزامن مع استمرار المنخفض الهندي والذي يؤثر علينا بالشكل و التوزيعات الضغطية التي ما زالت كما هي دون تغير حتى الآن وبذلك لا نستطيع أن نذكر بأن هناك تحسنا أو تغييرا في الأجواء، كما أن الخرائط الموزعة بشأن الطقس ودرجات الحرارة ستظل كما هي مع بداية الشهر المقبل.