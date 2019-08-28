مواعيد افتتاح وأماكن معارض “أهلا بالمدارس” في المحافظات

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قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنهم بدأوا في تنظيم معارض “أهلا بالمدارس” بالتعاون مع وزارتي التموين، والتجارة والصناعة، والمحافظات، وذلك من اليوم الأربعاء في بعض المحافظات، والتي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يلي ننشر خريطة بأماكن ومواعيد افتتاح المعارض بعدد من المحافظات.

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القاهرة

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض “أهلا مدارس” أول شهر سبتمبر المقبل في الساعة الخامسة مساءً، ويستمر في فتح أبوابه لمدة أسبوع، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

الجيزة

تقيم الغرفة التجارية للجيزة ٦ معارض تحت شعار “عودة المدارس” في أول سبتمبر ولمدة شهر، حيث سيقام المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع.

دمياط

بتخفيضات تصل إلى 50%،، افتتحت منال عوض، محافظ دمياط معرض “العودة للمدارس” اليوم الأربعاء، بشارع الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة، والمقام على مساحة 600 مترا، ويستمر حتى نهاية سبتمبر.

أسوان

تقيم الغرفة التجارية بمحافظة أسوان معرضين في أول سبتمبر، ويستمر لمدة شهر كامل في منطقتي أسوان وإدفو.

الإسماعيلية

سيقام المعرض بمركز شباب الشيخ زايد على مساحة 600 متر مربع، ويستمر حتى ٢٥ سبتمبر المقبل.

أسيوط

افتتحت الغرفة التجارية لأسيوط معرضين لمستلزمات المدارس يوم 25 أغسطس الجاري، بالتعاون مع مبادرة وزارة الداخلية “كلنا واحد”، ويستمر المعرض حتى يوم 21 سبتمبر.

كفر الشيخ

افتتح إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، بحضور حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة معرض الغرفة “كلنا واحد” لمستلزمات المدارس.

وسيقام المعرض، خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.

القليوبية

سيتم تنظيم 3 معارض في مناطق بنها، والمؤسسة، والقناطر الخيرية، في الخامس من سبتمبر المقبل، على أن يستمر لمدة 3 أسابيع.

بني سويف

مشاركة نحو 30 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية، وحقائب، سيتم تنظيم معرضين تحت شعار “عودة المدارس” أحدهما في مدينة بني سويف، والآخر بمدينة الواسطى.

الأقصر

تحت شعار “عودة المدارس”، سيتم تنظيم عدة معارض، وسيقام المعرض الرئيسي في مدينة الأقصر، والثاني بمدينة إسنا، والذي سيقام على مساحة 700 متر، والثالث بمدينة أرمنت.

وستنطلق هذه المعارض في الأول من سبتمبر المقبل، ولمدة شهر، وذلك بمشاركة نحو 30 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية، وحقائب، وملابس مدرسية وأدوات تكنولوجية.

الشرقية

ضمن مبادرة “كلنا واحد” التي تنظمها وزارة الداخلية بمختلف المحافظات، تم افتتاح المعرض اليوم الأربعاء بمدينة الزقازيق، وذلك بالتعاون بين غرفة الشرقية التجارية والمحافظ ممدوح غراب.

الغربية

افتتح هشام السعيد، محافظ الغربية، مساء أمس الثلاثاء، معرض “أهلا مدارس” بتخفيضات تصل إلى 50%، ومقام على مساحة 900 متر مربع على أرض البوريفاج في طنطا.