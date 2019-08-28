أول تعليق من “فيس بوك” على فرض ضرائب على مواقع التواصل في مصر

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أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة “فيس بوك”، أنَّ وزارة المالية المصرية برئاسة محمد معيط، عقدت اجتماعًا مع الشركة مع وزارة المالية الأسبوع الماضي؛ وذلك من أجل مناقشة فرض ضرائب على إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة “فيس بوك”، إنَّ الشركة مُلتزمة بالتعاون مع وزارة المالية المصرية، في سياق المشاورات من أجل وضع سياسة ضريبية تقبل التنفيذ على أرض الواقع وتكون داعمة لاستقرار ونمو بيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى استمرار تقديم المزايا التكنولوجية إلى ملايين المستخدمين لخدمات الشركة داخل مصر.

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وكانت وزارة المالية أصدرت بيانًا، أمس الثلاثاء الـ 27 من أغسطس لعام 2019، أوضحت فيه أنَّ الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقد اجتماعًا مع ممثلي شركة “فيس بوك”، وذلك في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة، من أجل استعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وكذا التجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي، لما لدى “فيس بوك” من خبرات وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.

وحضر الاجتماع نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومستشار وزير المالية لشؤون الضرائب رمضان صديق، ورئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات منى ناصر. وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل هذا القانون التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وقالت الوزارة إنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع شركة “فيس بوك”، من أجل الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت، موضحة أنه فور الانتهاء من الصياغة الأولية لمشروع القانون سيجرى طرحه على المجتمع المدني؛ لتلقي مقترحاتهم وأرائهم على القانون، وذلك إيمانًا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين، بحسب البيان.