توقعات الأرصاد الجوية لطقس الـ72 ساعة القادمة.. حار على القاهرة

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صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة، حيث أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على مدن ومناطق السواحل الشمالية، وسوف يكون الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة حار رطب على مدن ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيفاً خلال ساعات الليل.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تقل الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحاً على المناطق الشمالية للدولة المصرية، تبعاً للبيانات التي أعلن عنها موقع الهيئة الإلكتروني، كما تظهر السحب المنخفضة على مدن ومناطق السواحل الشمالية، على أن تكون الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

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بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لـ طقس غداً الخميس 29 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة، درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية، درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

مدن ومحافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

جنوب سيناء والغردقة، درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد، درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 29.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لـ طقس الجمعة 30 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة، درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية، درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة، درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 28.

شمال الصعيد، درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 29.

بيان بدرجات الحرارة لـ طقس السبت 31 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة، درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية، درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة، درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 29.

شمال الصعيد، درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

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