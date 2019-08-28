بالفيديو.. الأرصاد الجوية: مصر ستتأثر بحرائق الأمازون

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صرح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، إنّ درجات الحرارة سوف تكون ثابتة حتى نهاية الأسبوع الراهن، مع نهاية شهر أغسطس الراهن لعام 2019، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال أنّه من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف للعام الراهن مبكراً، مثلما حدث خلال العام السابق 2018، الذي شهد بداية كافة فصول السنة خلال وقت مبكر.

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وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “صباح البلد” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية”صدى البلد”، أنّ هذا الأسبوع سوف يشهد أيضا تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على أغلب أنحاء الدولة المصرية، قرب المسطحات المائية، والمناطق الزراعية.

ونصح الدكتور أحمد عبدالعال جموع السائقين على الطرق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، واتباع تعليمات المرور خلال فترات انخفاض الرؤية الأفقية، بترك مسافة كبيرة بين مركبته، والمركبة التي أمامه، مع تشغيل الأنوار الأمامية.

وتابع الدكتور أحمد عبدالعال، “هناك أيضًا نشاط لحركة الرياح على جنوب، وشمال دول الصعيد، ومناطق ومدن جنوب سيناء وخليج السويس، والبحر الأحمر، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية بهذه المنطقة، وبالنسبة إلى نسبة الرطوبة فإنّها تتراوح ما بين نسبة 85% إلى نسبة 90% خلال ساعات الصباح الباكر على السواحل الشمالية، بينما تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 75% إلى نسبة 80% بمحافظة القاهرة، ومدن ومحافظات الوجه البحري.

وحذر الدكتور أحمد عبدالعال من التأثيرات السلبية لـ حرائق غابات الأمازون على المناخ بمختلف أنحاء دول العالم، لفت إلى أن غابات الأمازون تمد كوكب الأرض بنسبة 20% من نسبة الأكسجين، بالإضافة إلى أن انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، والتي تعد من الغازات السامة، مما قد يؤدي لوقوع ظاهرة “الأمطار الحمضية”، التي قد تكون لها تأثيرات ضارة على الكائنات الحية ، كما سوف تؤثر أيضاً بشكل سلبي على التغييرات المناخية.

كما أشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ الدولة المصرية سوف تتضرر من حرائق الأمازون باعتبارها جزءًا من دول العالم، لكن هذا سوف يحدث على المدى البعيد، وشدد على أهمية العمل على زيادة الرقعة الخضراء على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي بقدر الإمكان.

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