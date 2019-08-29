النيابة العامة تأمر بحبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة عقب وفاة طفل الطالبية

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أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة، بعد واقعة وفاة الطفل الذي يسمى “ياسين” بعد أن سقوط في بالوعة صرف صحي قائمة في منطقة الطالبية.

كما أمر أيضاً النائب العام المصري، بضبط وإحضار مراقب الشبكات من أجل التحقيق معه بالواقعة، وقد استمع رئيس نيابة العمرانية إبراهيم خلف، إلى أقوال رئيس حي العمرانية، وبعض من المسؤولين، بالإضافة إلى الاستماع إلى أقوال أسرة الطفل “ياسين”، وقد تم إجراء التحقيقات تحت إشراف المستشار هشام حاتم، القائم بأعمال المحامي العام.

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ويجدر هنا الإشارة أنه خلال وقت سابق، قد أمرت نيابة العمرانية، باستدعاء كلًا من :

رئيس نادي الطالبية.

رئيس قطاع الصرف الصحي.

مياه الشرب بالطالبية.

رئيس حي الطالبية بمنطقة العمرانية، من أجل إجراء التحقيقات بواقعة مصرع طفل بعد سقوطه ببالوعة صرف صحي بمنطقة الطالبية.

وقد لقي طفل مصرعه، بعد أن سقوط الطفل في بالوعة صرف صحي غير مغطاة في منطقة الطالبية، وبالتحديد أمام مركز شباب الطالبية، وقد تولت نيابة العمرانية، التحقيق بواقعة مصرع الطفل “ياسين”، وذلك بعد تقديم بلاغ من أهالي المنطقة، مطالبين بالتحقيق بالتقاعس وعدم تغطية تلك بلاعات الصرف الصحي التي تتسبب في سقوط المواطنين الكبار والصغار على حد سواء، والتي قد تؤدي إلى حدوث الوفاة مثل حالة الطفل “ياسين”.

من جانبه، فقد صرح عضو مجلس النواب المصري محمد فؤاد، إن مسلسل سقوط المواطنين في بالوعات الصرف الصحي يعد عرض مستمر منذ عشرات الأعوام، دون أي وجود تحرك من قبل المسؤولين في الدولة المصرية، تجاه تلك الحوادث، وذلك بسبب عدم وجود محاسبة، أو عقاب للمقصرين علي مر السنين، حيث تم تكرار تلك الحادثة بشتى محافظات الدولة المصرية، وهذا يدل على وجود قصور شديد قد يرقى لحد الجريمة.

وأشار النائب محمد فؤاد إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك وزارة التنمية المحلية، والمحليات، والمسئولين في المحافظات مسؤولين مسؤولية كاملة عن بالوعات الصرف الصحي بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، منذ بداية إقامة خطوط الصرف الصحي، وتحديد أماكن بالوعات الصرف الصحي، وتغطيتها، وصيانتها وبالتالي هم يتحملوا المسئولية بشكل كامل عن وفاة الطفل “ياسين”، الذي يعد شهيد التراخي والإهمال.

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