وقف قرار التحفظ على أموال منير ثابت شقيق سوزان مبارك

Advertisements

أعلن جهاز الكسب غير المشروع عن إلغاء القرار الخاص بالتحفظ على أموال رجل الأعمال منير ثابت، وهو شقيق سوزان مبارك، حرم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

يأتي هذا القرار بناءً على قرار صادر من قبل هيئة الفحص والتحقيق بالشكوى الصادرة تحت رقم 40 لعام 2011 “كسب غير المشروع”، والمقيدة برقم 21 لعام 2012.

Advertisements

وقد نص القرار على أن يتم إلغاء التدابير التحفظية على كلاً من، منير صالح مصطفى ثابت، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب في الشركة المصرية لخدمات الطيران سابقاً، وزوجته مهجة محمود مصطفى ثابت، بالإضافة لأولاده القصر كلاً من خالد وطارق، والخاصة بأموالهم السائلة، وممتلكاتهم العقارية، بالإضافة إلى المنقولات.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “محكمة جنايات جنوب القاهرة”، قد أعلنت عن تأييد القرار الصادر من قبل قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع شقيق سوزان ثابت رجل الأعمال المعروف منير ثابت ونجليه، من التصرف بأموالهم العقارية، والمنقولة، بالإضافة إلى أرصدتهم المصرفية.

وقد أعلن جهاز الكسب غير المشروع أنه قد تقرر حبس رجل الأعمال منير صالح ثابت، احتياطياًّ على ذمة التحقيقات بعد أن تم توجيه اتهامات له بقضية كسب غير المشروع.

وقد أكدت التحقيقات خلال تلك الفترة عن وجود تضخم في ثروة منير ثابت شقيق سوزان مبارك بضوء التقارير والتحريات التي قامت بها الجهات الرقابية، والتي أشارت لتضخم ثروته بشكل كبير عبر استغلاله لنفوذه كـ صهر للرئيس السابق، وشقيق لزوجته، على نحو يمثل قضية كسب غير مشروع.

وقد أصدر جهاز الكسب الغير مشروع قراراً بمنعه، ونجليه كلاً من خالد وطارق من التصرف بأموالهم وإحالته للمحكمة، وقد وافقت عليه، وأيدت منع تصرفهم بأموالهم.

يُذكر هنا أن ظهور سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك بإحدى حفلات الزفاف بصحبة شقيقها منير ثابت، وذلك بعد مرور فترة كانت قد اختفت فيها سيدة مصر الأولى سابقاً، لكنها عادت للظهور من جديد، حيث انتشرت العديد من الصور الأخرى لها منذ عدة أسابيع.

وقد وجهت العديد من الاتهامات إلى سوزان مبارك من قبل بعض فئات الشعب المصرى قبل ثورة يناير منها التدخل بالحكم، والرغبة توريث الحكم لابنها جمال محمد حسني مبارك، وذلك بالتزامن لمناصرتها للمرأة المصرية فى العديد من التشريعات، وكذلك مناصرتها للطفل المصري فهي صاحبة مهرجان “القراءة للجميع”، إلا أنها قد اختفت عن الأنظار بعد سجن زوجها الرئيس المصري الأسبق خلال سنوات ما بعد ثورة 25 يناير، وقد التزمت سيدة مصر الأولى سابقاً بالصمت.

أقرا المزيد 7 طلبات إحاطة بشأن ضحايا بالوعات الصرف الصحي وبرلماني يقدم 4 حلول