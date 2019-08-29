تفتتح في أكتوبر.. معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط

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بالتزامن مع احتفالات نصر حرب السادس من أكتوبر المجيد لعام 1973، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، في بيان منها اليوم الخميس الـ 29 من أغسطس لعام 2019، أن من القرر افتتاح محطة مترو هليوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق، في أكتوبر المقبل.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة القومية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لمحطة، ويقدم موقع “مصر ” عددًا من المعلومات عن المحطة الأكبر في الشرق الأوسط، وهي:

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بدأ العمل في المحطة منذ 4 سنوات من عام 2015. محطة هليوبوليس “تبادلية” مع الخط الخامس للمترو. تبلغ مساحة المحطة نحو 10 آلاف متر. تضم المحطو نحو 7 سلالم كهربائية من منسوب الشارع حتى منسوب التذاكر داخل المحطة. تضم المحطة الأكبر بالشرق الأوسط أسانسيرات من الشارع إلى التذاكر وإلى الرصيف. يتفرع الخط الثالث بالمحطة إلى اتجاهين أحدهما محطة عدلي منصور “موقف السلام”، والاتجاه الثاني في اتجاه مطار القاهرة الدولي. تضم المحطة ماكينات صراف آلي لاستخراج تذاكر المترو آليًا بالإضافة إلى وجود شبابيك حجز التذاكر. صممت أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط على الطراز الأوروبي. يوجد بالمحطة بوابات كارت ذكي. أقيم مول تجاري في المحطات الكبرى منها محطة مترو هليوبوليس. وجه وزير النقل بتكثيف الأعمال لافتتاح المحطة في ذكرى احتفالات نصر حرب أكتوبر المجيد.