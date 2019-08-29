7 التزامات للموظفين في مدونة السلوك.. تعرف عليها

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أطلق المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال شهر يونيو السابق 2019 مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019/ 2020، بعد إجراء عدد من التحديثات عليها.

وقد تضمن الباب الثالث من مدونة السلوك الصادرة من قبل المعهد القومي للإدارة جزء خاص بـ الاحترام، واللباقة فيما يتعلق بالعمل، ومنها التالي:

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التعامل باحترام، ولباقة مع الزملاء، والمحافظة على العلاقات السليمة الودية معهم دون أي تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم، والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بهدف الإساءة إليهم. الامتناع عن أية تصرفات لا أخلاقية تنتهك الآداب العامة، وتنتهك القوانين والأعراف. الامتناع عن كافة صور وأشكال التحرش الجنسي من أقوال وأفعال، أو عبر الإيماءات الخادشة للحياء، سواء بشكل سافر أو بشكل مستتر. احترام وتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل الرؤساء تبعاً التسلسل الوظيفي، وأن ينفذ الموظف العام ما يصدر إليه من أوامر بحدود القوانين،واللوائح والنظم المعمول بها، بحيث يتحمل كل رئيس مختص مسؤولية الأوامر التي تصدر منه. الامتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة، أو بهدف إعاقة سير العمل. التعاون مع الزملاء بأداء الواجبات العاجلة اللازمة من أجل تأمين سير العمل، والعمل على تنفيذ الخدمة العامة، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات التي اكتسبها الرئيس إلى مرؤوسيه، وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات، ونقل المعرفة فيما بينهم. الاهتمام بالعمل على رفع كفاءة، وتنمية قدرات المرؤوسين، إلى جانب تحفيزهم على تحسين أدائهم، واحترام حقوق مرؤوسيه، والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة، أو دون تمييز، مع الإلتزام بكافة القوانين واللوائح السارية.​

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