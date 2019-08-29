الإعلان عن موعد استلام الفلاحين لـ “الكارت الذكي”

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أعلن رئيس قطاع شؤون المديريات في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد يوسف، أن الوزارة قد انتهت من إعداد ما يقرب من 4 مليون و122 ألف كارت ذكي في إطار تمهيد الوزارة من أجل الإعلان النهائي عن موعد طرح كارت الفلاح الذكي.

وأضاف الدكتور محمد يوسف خلال تصريح صحفي له اليوم الخميس، أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري يتضمن على عدم التعامل مع الحيازات الورقية على أن يتم التعامل من خلال كارت الفلاح الذكي، لفت إلي أن وزارة الزراعة المصرية تقوم بإجراء دراسة أوراق ما يقرب من 700 ألف حالة بالرقم القومي، وحوالي 166 ألف حالة لم تلتزم بإنهاء الأوراق المطلوبة منها.

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وأشار رئيس قطاع شؤون المديريات بوزارة الزراعة إلى أن المنظومة سوف يتم إدراجها حيز التطبيق مع بداية الشتاء القادم، وأكد أن محافظة بورسعيد ومحافظة الغربية مستعدين من أجل التنفيذ،بينما العمل مستمر بكافة بمحافظة البحيرة، ومحافظة أسيوط التي سوف تبدأ الدخول بالمنظومة خلال فصل الصيف القادم.​

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