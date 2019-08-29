خلال أيام.. إصدار كتيب من الإسكان للرد على استفسارات التصالح في مخالفات البناء

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة المُشكلة من قبل وزارة الإسكان من أجل الرد على كافة الاستفسارات من الجهات الإدارية المختصة، بخصوص القانون الصادر تحت رقم 17 لعام 2019، بشأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تقوم خلال الوقت الراهن بالعمل على إعداد كتيب للإجابة على كافة الاستفسارات، وأجوبتها حول هذا القانون، ولائحته التنفيذية.

وأضاف وزير الإسكان أن الكتيب الذي سوف يتم إصداره خلال أيام، وسوف يتم نشره من قبل الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سوف يتم العمل على إتاحته لكافة المواطنين عبر الموقع الرسمى للوزارة كالتالي: “[email protected]”، وذلك حرصاً من الدولة المصرية على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون الصادر تحت رقم 17 لعام 2019، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا القانون.

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وقد أوضحت وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة هاشم، أنه قد سبق، وأصدر وزير الإسكان قراراً وزارياً حيث أمر بتشكيل لجنة تحت إشراف الوزير، وتحت برئاسة المهندسة نفيسة هاشم فيما يخص الرد على كافة الاستفسارات الصادر من قبل الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون الصادر تحت رقم 17 لعام 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

وأضافت أن اللجنة الوزارة أن تعمل خلال الوقت الراهن بمهامها تبعاً للقانون، وتبعاً للائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات والإشكاليات التي قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، تفعيلاً للمادة الصادرة تحت رقم “14” من اللائحة التنفيذية للقانون.

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