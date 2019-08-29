نص كلمة السيسي في منتدى الأعمال “الأفريقي – الياباني”

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ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الـ 29 من أغسطس لعام 2019، كلمة في افتتاح منتدى الأعمال “الأفريقي – الياباني”، وذلك على هامش أعمال القمة السابعة لـ”تيكاد”.

ورحّب الرئيس السيسي، في كلمته، بكل المشاركين اليابانيين والأفارقة في فعالية منتدى الأعمال “الأفريقي – الياباني” المهمة، موضحًا أن هذه الفعالية تأتي تأكيدا لأحد أهم محاور “تيكاد”، والمتمثلة في التعاون بين القطاع الخاص في أفريقيا واليابان.

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وقال الرئيس السيسي، إنَّ منتدى الأعمال “الأفريقي – الياباني” يؤكد توفير أفريقيا لمناخٍ إيجابي من أجل احتضان رواد الأعمال، وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنَّ الإرادة السياسية تدفع بجهودها أفريقيًا من أجل الإصلاح والتحديث، والتي تشمل كل المحاور الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية في مختلف دول الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل تنفيذ الأجندة الأفريقية التنموية 2063.

وأوضح الرئيس السيسي، أنَّ الأشهر الماضية شهدت عددًا من الخطوات المهمة داخل الاتحاد الأفريقي على طريق تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد أفضل مناخٍ لجذب الاستثمارات، أبرزها إطلاق أول تقرير للحوكمة في أفريقيا خلال قمة الاتحاد الأفريقي العادية الـ 32 في شهر فبراير لعام 2019، والذي تناول قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية، وحوكمة الشركات وقواعد الاستثمار.

ونوّه السيسي بإقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات، وكذا الانتهاء من قواعد المنافسة وفض المنازعات وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية في فتح وضبط الأسواق من أجل تشجيع كل المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار في أفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة، داعيًا شركاء أفريقيا من أجل الاستفادة من الإمكانات الكبيرة، وفرص الاستثمار في أفريقيا، والمساهمة في تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي وتنمية المواني.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، أن القارة الأفريقية منفتحة على بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون مع أفريقيا، داعيًا الشركاء لاغتنام الفرص التي توفرها القارة السمراء، والتي ستعود بالمكاسب على جميع الأطراف.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن دول الاتحاد الأفريقي عازمة على تحقيق نهضة اقتصادية واسعة، مؤكدًا أنه حان الوقت لكي تفكر تلك المؤسسات بشكلٍ مختلف تجاه أفريقيا، وتقدم شروطًا ومعايير أفضل للإقراض والتمويل، للمساهمة في تنفيذ الدول الأفريقية ورواد الأعمال لمشروعات رائدة تغير من واقع التنمية في القارة السمراء.