الداخلية تصرح بزيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة العام الهجري الجديد

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أعلن وزير الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق، عن منح كافة نزلاء السجون والمؤسسات الإصلاحية “زيارة استثنائية واحدة”، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون والمؤسسات الإصلاحية، وذلك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441هجرياً

تأتي تلك الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على إعلاء قيم حقوق الإنسان داخل السجون المصرية، والعمل على تطبيق السياسات العقابية بالمنهج الحديث، والعمل على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء المؤسسات الإصلاحية والسجون بمصر.

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