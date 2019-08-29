اجتماع عاجل لاستعراض استعدادات السيول وموسم الفيضان

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عقد اليوم اجتماع عاجل لوزير الموارد المائية والري، مع لجنة تنظيم إيراد النهر بحضور كافة الجهات التنفيذية للوزارة من أجل بحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول، وموسم الفيضان.

وبحسب البيان الصحفي، الصادر اليوم الخميس، فقد أفادت الأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري المصرية بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية، التي تبدأ خلال شهر أغسطس الجاري 2019، تبين أن حالة الأمطار حتى هذا الوقت على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل الطبيعي، وجاري العمل على إجراءات المتابعة اليومية لحالة الأمطار من أجل تقييم حالة الفيضان.

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كما قامت اللجنة باستعراض موقف الأمطار التي تسقط على المناطق الشمالية للدولة السودانية، والتي لا تعد مؤشر عن إيراد النهر، وأن الوارد حتى الوقت الراهن من المياه أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام السابقة، وأن حالة المطر حتى الوقت الراهن حول المتوسط.

كما أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري الدكتور رجب عبد العظيم، إلى إجراءات المتابعة المستمرة، والمعاينات على الطبيعة محطات الرفع في محافظة البحيرة، ومحافظة الإسكندرية، وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من شأنها العمل على ضمان جاهزية المحطات الحرجة في المناطق التالية “الطابية، القلعة، الخيري، تروجة، إدكو”.

وأكد الدكتور رجب عبدالعظيم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تقوم بإجراءات المتابعة الدائمة والمستمرة للمساحات المنزرعة أرز، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتعاون مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من أجل ضمان الحد من المخالفات، والحفاظ على الموارد المائية، والعمل على توصيل المياه لنهايات الترع بالدرجات الكافية.

وأشارت وزارة الموارد المائية والري إلى أن كافة أجهزة الوزارة تعمل بشكل مستمر من أجل المتابعة على مدار الساعة الخاصة بمعدلات الأمطار، وقياسات حجم إيراد النهر الوارد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدارته بالشكل الأمثل.

ووجه وزير الموارد المائية والري، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأمطار، والمناسيب بالمنابع، ومنطقة البحيرات، ووضع سيناريوهات الفيضانات المحتملة، والعمل على تحديد الإجراءات التي تتبع مع كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة على حدا، وسوف يتم من خلال المتابعات اليومية تحديث التوقعات، وتحديد السيناريو الأقرب إلى الواقع بحيث يجري الحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

وأكد أن الحفاظ على المنشآت بنفس الوقت، العمل على تعظيم الاستفادة من إيراد نهر النيل، وعقد اجتماع اللجنة الدائمة من أجل تنظيم إيراد النهر بصورة دورية متقاربة خلال الفترة القادمة.

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