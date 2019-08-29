مجلس الوزراء يوضح حقيقة توقف المعاشات لأصحاب المهن الحرة

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف صرف المعاشات المستحقة في حال مزاولة أصحابها المهن الحرة، وفقًا لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.

وأشار المركز في تقرير كشف الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعات مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية رغم نفي المركز لها في تقرير سابق له بالعدد (188)، الأمر الذي دفع المركز للتواصل مُجددًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفي تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقًا لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

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وفي سياق متصل؛ أوضحت الوزارة أن مشروع قانون التأمينات الجديد يعتمد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المُكتسبة وفقًا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يُحسب على أساسه المعاش.