الصحة توضح حقيقة زيادة أسعار الأنسولين

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انتشرت الكثير من الأنباء عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين في الأسواق المصرية.

وبناء على هذه الشائعات تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين في الأسواق المصرية، استمرار ثبات سعرها دون أي زيادة جديدة.

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وأشار المركز الإعلامي، إلى أنّ أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير في الوزارة ومراجعة للسعر العادل، لافتة إلى أنّ كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وتحرص الدولة على توفير الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع‏، كما تطلق حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلا عن تخصيص الوزارة رقم (0225354150) يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية، حسبما أضاف بيان تقصي الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وبناءا على هذه الشائعات، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد “السوشيال ميديا” تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين. وخصصت االوزارة، رقم “(25354150/02) للاتصال عليه من أجل التحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن.