أخبار مصر

إنفوجراف: الحكومة توضح حقيقة 14 شائعة أبرزها.. وقف صرف المعاشات وتأجيل التأمين الصحي الشامل

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إنفوجراف من مجلس الوزراء.. ينفي 14 شائعة
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قام المركز الإعلامي التابع إلى مركز الوزراء المصري، بنشر إنفوجرافيك يوضح فيه العديد من حقائق الأنباء التي قد تم إثارتها خلال الفترة السابقة، من شائعات قد أدت إلى إثارة الرأي العام المصري خلال الفترة السابقة، وقد قام المركز الإعلامي بتوضيح ما يقرب من 14 شائعة قد تم تداولها خلال الفترة السابقة، ومنها تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي ووقف صرف المعاشات.

وقد قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهات المسؤولة داخل الدولة المصرية من أجل التأكد من تلك الأنباء المتداولة، وقام بنشر إنفوجراف تناول الشائعات، وتوضيح الحقائق التي تقابلها.

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أبرز 14 شائعة تم نفيها من الحكومة المصرية

تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي

توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان

وقف صرف المعاشات

حرمان المطلقة من معاش والدها وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

وقف صرف المعاشات المستحقة لمزاولة مهن حرة

زيادة أسعار الأنسولين

تجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية

تحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل

عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية بمصر

طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 متر مربع

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