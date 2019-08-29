إنفوجراف: الحكومة توضح حقيقة 14 شائعة أبرزها.. وقف صرف المعاشات وتأجيل التأمين الصحي الشامل

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قام المركز الإعلامي التابع إلى مركز الوزراء المصري، بنشر إنفوجرافيك يوضح فيه العديد من حقائق الأنباء التي قد تم إثارتها خلال الفترة السابقة، من شائعات قد أدت إلى إثارة الرأي العام المصري خلال الفترة السابقة، وقد قام المركز الإعلامي بتوضيح ما يقرب من 14 شائعة قد تم تداولها خلال الفترة السابقة، ومنها تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي ووقف صرف المعاشات.

وقد قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهات المسؤولة داخل الدولة المصرية من أجل التأكد من تلك الأنباء المتداولة، وقام بنشر إنفوجراف تناول الشائعات، وتوضيح الحقائق التي تقابلها.

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أبرز 14 شائعة تم نفيها من الحكومة المصرية

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